Ga je echt beter slapen van relaxthee?

Een lekker kopje kruidenthee voor het slapengaan zou rustgevend werken. Niet voor niets liggen de schappen vol met relaxthee, sleepytime en andere ontspannende theesoorten. Maar werkt dat echt zo?

Nee, volgens Tijn Elferink, die samen met Rutger Verhoeff het boek Kusje erop schreef over gezondheidsmythes, werkt kruidenthee niet ontspannend. “Er zit vaak kamille in, valeriaan, munt, lavendel en passiebloem”, aldus Elferink in het AD. “Maar daar word je niet per se rustiger van. Van relaxthee ga je echt niet beter slapen. Sterker nog: zwarte thee en groene thee maken je juist rustiger, want daar zit iets in dat in kruidenthee niet zit: L-theanine. Hoewel deze thee het opwekkende cafeïne bevat maakt hij je ook rustig.”

Wat ook weinig mensen weten is dat er in zwarte thee evenveel cafeïne zit als in groene thee. “In witte thee zit het meest. Die is namelijk gemaakt met de jongste blaadjes van de theeplant en die bevatten veel stoffen die de plant beschermen tegen insecten.”