‘Veel Nederlanders willen beloning bij vaccinatie’

Veel Nederlanders zijn er voorstander van om mensen die zich laten vaccineren meer vrijheden te geven. Dat komt naar voren uit onderzoek onder 1640 Nederlanders. De studie is uitgevoerd door wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, RIVM, Universiteit Maastricht en Roskilde University.

"73 procent van de ondervraagden was voor de optie waarin mensen die een vaccin hebben gehaald een vaccinatiebewijs krijgen, waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen, wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is", zegt Niek Mouter, onderzoeker aan de TU Delft. Daarbij gaat het onder meer om winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer. Mensen die niet gevaccineerd zijn, zouden tijdens een uitbraak op die plekken mogen worden geweigerd.

Ook was er onder de ondervraagden veel steun voor het verstrekken van een vaccinatiebewijs waarmee mensen die zich laten vaccineren op plaatsen mogen komen waar grote groepen bij elkaar komen en het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. Voorbeelden van die plekken zijn concerten, festivals, sportwedstrijden en andere grootschalige bijeenkomsten. "Ook in dit geval mogen mensen die niet gevaccineerd zijn worden geweigerd. 71 procent van de ondervraagden zou deze variant aanbevelen aan de overheid", stelt Mouter.

Vaccinatiebewijs light

De onderzoekers reppen bij de twee plannen van een 'vaccinatiebewijs light', omdat de maatregel pas zou ingaan als alle Nederlanders de kans hebben gekregen zich te laten vaccineren. "Waarschijnlijk dus ergens in de zomer", legt Mouter uit. "Bovendien geldt de eerste variant van het vaccinatiebewijs alleen tijdens een uitbraak van het coronavirus in een regio, en de tweede variant alleen voor grote evenementen zoals concerten, festivals en sportwedstrijden."

Volgens Mouter zijn er verschillende redenen voor de ondervraagden om een ‘vaccinatiebewijs light’ aantrekkelijk vinden. "Ze ervaren het vaccinatiebewijs als een vorm van beloning voor sociaal goed gedrag en ze vinden belonen beter dan straffen. Daarnaast zorgt het vaccinatiebewijs er mogelijk voor dat economische activiteiten kunnen doorgaan bij een uitbraak."