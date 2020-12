Artsen: corona komt elke winter terug

Artsen verwachten dat het coronavirus net als de griep elke winter terugkomt en dus ook elke winter voor volle ziekenhuizen kan zorgen. Dat meldt AD.nl.

“De golf zal minder groot worden dan nu, maar ’s winters zal corona terugkomen”, zegt Hans Kuijsten, intensivist in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg tegen de nieuwssite. “Je moet toe naar seizoensarbeiders in de zorg.”

“Eigenlijk is elk griepseizoen in het ziekenhuis een kleine crisis”, zegt Simone Gielen, medisch leider acute zorg en intensivist in Bernhoven in Uden. ,,Ik verwacht dat je een golf krijgt met Covid én influenza. Natuurlijk, er komt een vaccin, maar we weten nog niet hoe goed dat werkt, voor wie, en wat het doet voor de verspreiding van het virus.”

Peter van der Voort, hoofd intensive care bij UMC Groningen denkt dat een terugkerende coronagolf ook afhangt van de vaccinatiegraad. “Een voordeel is wellicht dat corona minder snel muteert dan griep en dat vaccins daardoor wellicht effectiever zijn.”