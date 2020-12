Waarom je de afwasmachine eerst moet laten afkoelen voor je hem uitruimt

Mogelijk draait je afwasmachine ‘s nachts en laad je hem afgekoeld de volgende ochtend weer uit. Dat is ook het beste, want ruim je de schone bordjes en kopjes weer op terwijl ze nog heet en vochtig zijn dan kun je allerlei bacteriën verspreiden.

Via het leidingwater en via besmet voedsel kunnen er bacteriën en schimmels in de afwasmachine terechtkomen, zo ontdekten wetenschappers van de universiteit van Ljubljana.

Het gaat met name om de E.colibacterie, pseudomonas en acinetobacter. Die houden wel van warme, vochtige lucht en kunnen dus in heel je huis belanden als je de vaatwasser direct uitruimt als hij klaar is. Het is daarom beter om te wachten tot hij is afgekoeld. De wetenschappers adviseren verder om het afsluitrubber na iedere wasbeurt schoon te maken.

De bacteriën kunnen vooral gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het is dus niet nodig om je grote zorgen te maken als je net een gloeiendhete afwasmachine hebt uitgeruimd.