Elke dag douchen? Dit zeggen artsen

Nu we heel veel thuis zijn is de verleiding om nog maar weer eens even te douchen voor menigeen groot. En er zijn er ook die denken dat veel wassen helpt om het virus buiten de deur te houden.

De Wall Street Journal ging langs bij een paar topdokters in de VS.

Antwoord: niet doen. En geen antibacteriële zeep gebruiken

Meer is niet beter als het gaat om het wassen van je huid. Door vaker te douchen, ruik je misschien fris, maar het helpt niet om infectie te voorkomen en het kan slecht zijn voor je huid, zeggen artsen. Ouderen met een drogere huid kunnen baat hebben bij minder vaak douchen. En met zeep verwijder je nuttige bacteriën.

Voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om te douchen het verminderen van zweetlucht, zegt Amesh Adalja, van het Johns Hopkins Center for Health Security in Baltimore, die zich richt op infectieziekten. Vaak douchen leidt niet tot minder infecties.

Hij raadt het gebruik van antibacteriële producten onder de douche af, omdat deze het microbioom van de huid of micro-organismen die op de huid leven verstoren

Voor degenen die thuis werken, kan minder douchen een goed idee zijn, omdat het helpt om nuttige microben op je huid te houden, zegt Elaine Larson, emerita professor aan de Columbia University School of Nursing in New York. Zij raadt volwassenen aan elke drie tot zeven dagen te douchen, afhankelijk van leeftijd en activiteit.

Omdat douchen de huid verder uitdroogt, kunnen ouderen beter maat houden, omdat ze kwetsbaarder zijn voor ziektekiemen als ze vaker wassen, zegt ze. “Als je je vies voelt, neem dan een douche of neem een ​​bad, maar denk niet dat je dat elke dag hoeft te doen”, zegt dr. Larson, die onderzoek doet naar hygiëne.