Groningen en Twente: het gaat mis, stuur het leger

In een brandbrief aan verschillende ministeries vragen Groningen en Twente militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. Komt die er niet, dan dreigt het zwartste scenario. Het minimumniveau aan zorg kan dan niet meer worden geleverd. Dat meldt RTL

“De nood is ongekend hoog”, schrijft de Groningse burgemeester Koen Schuiling. De regio’s Groningen en Twente kampen met snel toenemend aantal coronabesmettingen. Tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen en in de gehandicaptenzorg snel toe. “Ik doe een klemmend beroep op u om deze ondersteuning op zeer korte termijn te bieden”, aldus Schuiling. De regio Noord- en Oost-Gelderland sprak vorige week al van een “zeer zorgelijke en verontrustende situatie” vanwege de forse stijging van het aantal besmettingen.



De regio Noord- en Oost-Gelderland sprak vorige week al van een ‘zeer zorgelijke en verontrustende situatie’ vanwege de forse stijging van het aantal besmettingen.

De noodkreet heeft Den Haag inderdaad bereikt, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan RTl. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid wordt gekeken wat er mogelijk is aan hulp. Het verzoek van de regio’s Groningen en Twente zal morgenavond ook worden besproken in het Veiligheidsberaad.