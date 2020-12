Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 47 minder dan op dinsdag. In de vier voorgaande dagen was het aantal opgenomen patiënten juist met 454 toegenomen.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal wel.