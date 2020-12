Israel kan het wèl: over 2 maanden is hele bevolking gevaccineerd

Israël ligt op schema om 10% van de burgers in het weekend te hebben ingeënt. Het land ligt nu op stoom en vaccineert 150.000 mensen per dag. En dan doen ze 7 dagen per week, vrijwel dag en nacht.

De verklaring: een goede voorbereiding en een zeer strakke uitvoering.

Als verklaring wordt onder andere gegeven dat het

Een relatief kleine en dichtbevolkt land is

Dat er een goede basisverzekering is voor iedereen, zodat alle inwoners ‘in beeld’ zijn.

Het leger is ingeschakeld.

Vraag: welk ander land voldoet ook aan die criteria?

Al een aantal maanden loopt een campagne om eventuele tegenstanders van vaccineren te overtuigen. Want regeren is vooruitzien.

Er is ook sprake van een ‘prikpaspoort’ dat bijvoorbeeld toegang geeft tot restaurants