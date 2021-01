Sinds de feestdagen gaan de coronacijfers op en neer. Niet duidelijk is of de cijfers daardoor voldoende betrouwbaar zijn. Maar de trend is goed: het 7-daags gemiddelde van het aantal positieve testen is 8.551. Een week geleden was dat 11.033. Gisteren was er een forse daling, vandaag een minder forse stijging

Positief getest: 8630

Opgenomen: 248

Opgenomen op IC: 37

Overleden: 38 Totaal: 11565