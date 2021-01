Amerikaans RIVM: echte dodental nadert half miljoen

Volgens de cijfers die dagelijks worden gepubliceerd zijn er nu in de VS ruim 350.000 Amerikanen gestorven aan Covid-19. Maar als je naar de oversterfte kijkt dan zijn het er volgens het CDC (een overheidsinstelling) minstens 470.000. Met een dodental van boven de 20.000 per week zal nog voor de inauguratie van Joe Biden en het vertrek van president Trump het half miljoen zijn overschreden.

Het aantal besmette personen stijgt dagelijks met bijna een kwart miljoen. Op meerdere plaatsen wordt intussen de capaciteit van de gezondheidszorg overschreden

Het nieuws komt dat vaccinaties ver achterblijven bij wat nodig is om de pandemie te beëindigen houdt in dat er nog honderdduizenden mensen zullen sterven. De universiteit van Washington Institute for Health Metrics and Evaluation projecteert een extra 200.000 coronavirus sterfgevallen in april.