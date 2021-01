Wie lopen het meeste risico op langdurige Covid-19?

Covid-19 blijft een wonderlijke ziekte: de een kucht drie keer en is er vanaf, de ander moet naar het ziekenhuis of erger. Ook zijn er mensen die heel lang klachten blijven houden. Wie loopt er meer kans op deze zogenoemde ‘long covid’?

Die langdurige klachten bestaan uit aanhoudende kortademigheid, hoofdpijn, vermoeidheid en reuk- en smaakverlies. Uit een onderzoek onder 384 in het ziekenhuis opgenomen covidpatiënten blijkt dat meer dan de helft twee maanden later nog steeds kortademig is, ruim een derde hoest nog altijd en bijna 70 procent is vermoeid.

Uit eerste onderzoeken blijkt dat mensen die ernstig ziek worden, zoals bovengenoemde groep, ook vaker langdurig klachten houden. Ook een hogere leeftijd is van invloed net als vrouw zijn. Dus hoewel meer mannen erg ziek worden door corona, zijn vrouwen vaker langer ziek. Verder is een hoger bmi een risicofactor voor ‘long covid’. Ook speelt opvallend genoeg een historie van angst en depressie een rol.

Tests tonen aan dat mensen nadat ze genezen zijn van Covid-19 geen verhoogd ontstekingsniveau meer hebben in hun lichaam. Dat kan de klachten dus niet verklaren. Bij vrouwen spelen mogelijk hormonen een rol. Er is ook een overlap met menopauzale klachten.

Maar met zo’n ontwrichtend jaar achter de rug, willen de onderzoekers nader onderzoeken welke langdurige impact van het virus zelf komt en welke effecten mogelijk het gevolg zijn van de enorme verstoring van ons sociale leven door de pandemie.

Wat wel duidelijk is, is dat er langetermijngevolgen zijn van Covid-19 en dat ze tamelijk veel voorkomen. Maar meer studie is nodig naar de exacte symptomen en mogelijke behandelingen.