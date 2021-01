Studie: Zo smaakt je kopje koffie nóg beter

De ene kop koffie smaakt beter dan de andere. Het eerste bakje in de ochtend is vaak extra lekker of een kopje ‘s middags met een lekker stuk chocola. Maar er is meer dat de smaak beïnvloedt: ook het geluid op de achtergrond speelt een rol.

Onderzoekers van drie universiteiten uit Colombia, Ecuador en Noorwegen zetten 400 mannen en vrouwen een koptelefoon op. Eerst moesten ze koffie drinken met het gemiddelde lawaai in een horecazaak op de achtergrond. Daarna dronken ze hun koffie met 20 decibel minder aan geluid.

Niet alleen vonden de proefpersonen de koffie lekkerder als er minder herrie was om hen heen, ook dachten ze dat de koffie duurder was. Volgens de onderzoekers is de verklaring simpel: als onze hersenen meer prikkels te verwerken krijgen, zoals achtergrondgeluid, zijn ze minder gevoelig voor andere prikkels.

Smaken komen dan bijvoorbeeld minder sterk binnen. Je bent ook meer geneigd sterkere koffie te drinken met meer suiker als je in een luidruchtige omgeving bent.