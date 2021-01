Gommers schrok van waarschuwing Britse collega’s: “Bij mij kwam beeld terug van Italië”

Burgemeester Sadiq Khan heeft in Londen de noodtoestand afgekondigd. Een op de dertig Londenaren, in sommige wijken een op de twintig, is momenteel besmet met het coronavirus. “De vraag is of we hier in de stilte voor de storm zitten”, zei ic-arts Diederik Gommers gisteren bij M.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care sprak Britse collega’s, die hem waarschuwden: ‘Bereid je voor, want je weet niet wat er op je afkomt’. “Bij mij kwam het beeld terug van eind februari toen we de Italianen hoorden roepen. Daar schrok ik echt van”, aldus Gommers.

Ook in Nederland is de veel besmettelijkere, Britse mutatie opgedoken. “Gelukkig gaat het om kleine aantallen, maar zo begon het in Engeland ook. Afgelopen week zagen we het aantal besmettingen omlaag gaan, en nu ineens vrij fors omhoog: dan vraag je je af of dit het begin is van de Engelse mutant? Maar dat weten we nog niet.”

Gommers: “De getallen laten zien dat de lockdown effect heeft, maar het ongewisse van de Britse variant maakt het een hele moeilijke discussie.”