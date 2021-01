Ernst Kuipers: Britse virusvariant kan hier al in maart dominant zijn

De Britse variant van het coronavirus kan al in de tweede of derde week van maart het dominante virustype zijn in Nederland, met mogelijk grote gevolgen voor de piekbelasting van ziekenhuizen. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Nu maakt het nog slechts 3 tot 5 procent van de besmettingen. “We weten dat de nieuwe variant vanaf eind november in Nederland is en zich sneller verspreidt. Als dat net zo snel gaat als in Engeland en Ierland, dan moeten we rekening houden met een piekbelasting die net zo hoog is als in de eerste golf”. zegt Kuipers tegen de NOS.

Vandaag raakten 55.000 Britten besmet, ondanks alle maatregelen en lockdowns. Er waren de afgelopen 24 uur 1200 doden.

Hij spreekt van een race tegen de klok om zo snel mogelijk iedereen te vaccineren en met voorrang de mensen bij wie de ziekte het hardst toeslaat. “Een herhaling van de eerste coronapiek is te voorkomen als er snel maatregelen worden genomen.”

Kuipers benadrukt dat het aannames zijn die gebaseerd zijn op gegevens die we tot nu toe hebben, maar dat we ons moeten voorbereiden op de mogelijke scenario’s. “Je hoopt dat het niet gebeurt, maar de ziekenhuizen checken nog een keer of we klaar zijn voor een nieuwe toename van covid-patiënten.”