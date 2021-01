Premier Johnson van het Verenigd Koninkrijk heeft vrijdagmiddag gezegd dat de Engelse variant van het virus (die in Engeland de Kent-variant wordt genoemd) niet alleen veel besmettelijker is, maar ook meer doden veroorzaakt. Van iedere 1000 mensen geïnfecteerd met het oorspronkelijke virus gingen er 10 dood. Sir Patrick Vallance , de Engelse van Dissel: “Bij de nieuwe variant is dat 13 of 14.”