Twee mondkapjes is de nieuwe trend

In de VS is een nieuwe trend: twee mondkapjes over elkaar dragen. Bij de inauguratie van Joe Biden kon je een aantal VIPS zien met twee kapjes: een hoogwaardige (N95) onderop, en een modieuze daarover heen. Pete Buttigieg, de voormalige presidentskandidaat en zijn echtgenoot, Chasten, droegen er twee. De trend hangt samen met de mutanten van het virus die rondgaan. Die zijn besmettelijker, zodat je sneller besmet raakt. Ook als je afstand houdt en niet lang in iemands buurt bent zou het mis kunnen gaan. De dubbele kapjes zouden dat tegengaan.

Overigens staat het RIVM nog altijd op het standpunt dat mondkapjes niet helpen. Dat vinden ze verder alleen in Turkmenistan. Maar daar heeft de president per decreet besloten dat Covid 19 niet bestaat