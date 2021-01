Buikvet verergert corona: zo kom je er vanaf

Buikvet is ongezond, dat weten we al langer. Nu het ook nog een risicofactor voor corona blijkt te zijn, is er nog meer reden om een paar pondjes kwijt te willen. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Een arts en een diëtist komen met tips. “Vermijd de sluipende calorieën.”

Stiekeme calorieën

“Het probleem is dat veel mensen producten eten die (bom)vol suikers en vetten zitten, zonder dat ze het weten”, vertelt sportdiëtiste Julie Turelinckx aan Het Laatste Nieuws. Ze noemt yoghurt met fruitsmaak als een stiekeme boosdoener. Je denkt iets gezonds te eten, maar zeker volle fruityoghurt bevat veel calorieën en suiker.

Er zijn meer dingen die gezond lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. “Let ook op met kokosolie. Momenteel is het een enorme hype, maar het bevat veel verzadigd vet, een minder gezonde soort vet.”

“Ook sommige dierlijke producten zoals zuivel en vlees bevatten veel verzadigde vetten, waardoor je er sneller van aankomt. Op lange termijn kunnen ze zelfs zorgen voor een risico op hart- en vaatziektes.” Kijk ook uit met noten. Ze zijn heel gezond, maar een klein handje per dag is echt voldoende. Een zak gezouten pistachenoten leegeten, is dus geen goed idee.

Bewegen

Daarbij blijft bewegen natuurlijk belangrijk, maar onthoud daarbij wel dat je met cardiotraining, zoals hardlopen, een stuk meer calorieën verbrandt dan met krachttraining. En ben je niet zo’n sporter: met stevig doorwandelen bereik je ook al heel wat.

Buikspieroefeningen zijn daarentegen weer niet zo’n goed idee. “In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn buikspieroefeningen niet de meest effectieve manier om visceraal vet weg te trainen. Als je kijkt naar het aantal calorieën dat je ermee verbrandt, zie je dat dat niet fantastisch veel is. Het is sowieso een meerwaarde, maar verwacht niet dat je buikvet er meteen van gaat verdwijnen.”

Turelinckx stelt zelfs dat veel bewegen beter is dan intensief bewegen. “Als je één persoon hebt die acht uur lang stil zit, maar na zijn werk nog een halfuurtje gaat joggen, en één persoon die ‘s avonds niet sport, maar er wel werk van maakt om tijdens zijn werk om het halfuur even op te staan, dan is persoon twee in principe gezonder bezig. En als die tweede persoon na zijn werk ook nog een frisse neus gaat halen en wat wandelt, is het helemaal mooi.”