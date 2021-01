“Het virus-gevaar kan voor de zomer geweken zijn”

Toen de vaccins veel sneller klaar bleken dan verwacht waren velen van ons even blij. De trage start van het vaccineren en de opkomst van virusvarianten die mogelijk besmettelijker zijn of zelfs weten te ontsnappen aan de vaccins doet vrezen dat „we nog maanden in de prut zitten”, zoals premier Rutte het donderdag in het Kamerdebat over de avondklok verwoordde.

Maar er geen reden voor teveel somberheid vindt Ron Fouchier, hoogleraar virologie van het Erasmus MC. Hij ziet nog geen reden voor zwartgalligheid zegt hij tegen NRC. „Uit de gegevens die we tot nu toe hebben valt nog niet te concluderen dat deze varianten veel besmettelijker zijn. Sinds het begin van de pandemie krijgen steeds nieuwe varianten de overhand, dat is normaal. In Nederland zijn er tot nu toe vijf geweest die een bepaalde periode een groot aandeel kregen. In het VK is er nu een zesde, maar die krijgt niet sneller de overhand dan de voorgaande vijf.”

De maatregelen nog een paar weken goed volhouden, en rap vaccineren. Als dat plan lukt, zegt Fouchier, dan zou nog steeds het gevaar voor de zomer geweken kunnen zijn.