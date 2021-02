Onderzoekers: Overheid moet gezonder eten afdwingen

Ongezonde verleidingen liggen overal op de loer: van de stations waar je de trein niet kunt bereiken zonder minstens een paar fastfoodrestaurants te passeren tot de supermarkt waar je al wachtend bij de kassa toch naar die chocoladereep grijpt. Onderzoekers vinden nu dat de overheid gezond eten af moet dwingen.

Suikertaks

Iets meer dan de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft overgewicht. In 1990 was dat nog een op drie, in 2040 zal het twee op drie zijn. Overgewicht, dus een BMI van boven de 25, is ongezond. Het verhoogt het risico op kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Na roken is overgewicht de belangrijkste oorzaak van een verlies aan gezonde levensjaren.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit pleiten daarom in een nieuw rapport voor een belasting op suiker, een verbod op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen en jongeren en het afschaffen van de btw op groente en fruit. Het RIVM merkt op dat rond de invoering van de suikertaks in het Verenigd Koninkrijk producenten direct het suikergehalte van hun producten verlaagden.

Vrijwillig

De Nederlandse overheid sluit echter enkel convenanten met de voedselindustrie vol beloftes over lagere suiker- en vetgehaltes, waar weinig van terechtkomt. “De overheid laat grote kansen liggen als het gaat om de bestrijding van overgewicht”, zegt onderzoeker Sanne Djojosoeparto (Universiteit Utrecht) tegen de Volkskrant. “De markt stuurt met haar aanbod, reclames en aanbiedingen enorm op ongezond eten. Zo wordt de consument grotendeels onbewust tot heel erg ongezonde voedselkeuzes verleid. Als overheid mag je dan ook hard tegensturen.”

Ze heeft een punt: 80 procent van alle aanbiedingen behoren niet tot de schijf van vijf. Op verpakkingen van ongezonde producten staat een graanhalm of stuk fruit om consumenten te misleiden. Ondertussen kiest de overheid voor vrijwillige oplossingen. Dat komt volgens Djojosoeparto door de sterke lobby van de voedingsmiddelenindustrie. “Hopelijk pakt het nieuwe kabinet door en doet het iets met onze aanbevelingen.”