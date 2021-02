Er worden vaccins weggegooid

We hebben veel te weinig vaccins en toch verdwijnen er prikken in de prullenbak. Dat komt onder meer omdat administratief niet geregeld kan worden dat overgebleven doses in de arm belanden bij mensen die niet op het lijstje staan.

Verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen nog zo exact de benodigde hoeveelheid vaccins bestellen bij het RIVM, op het moment dat er geprikt moet worden, zijn er vaak toch minder doses nodig. Dat kan komen, omdat bewoners in quarantaine zitten vanwege een uitbraak of omdat er nog geen toestemming is gegeven voor een prik. Ook gaan sommige instellingen nog steeds uit van vijf doses per flesje, terwijl er zes mogelijk zijn.

Je zou denken dat de verpleeghuizen dan ook anderen de overgebleven vaccins toedienen, om zo niets verloren te laten gaan, maar dat doen ze vooralsnog niet altijd. Daarom zegt het RIVM nu: “Wij adviseren verpleeghuizen om daar zo praktisch mogelijk mee om te gaan. Vaccineer dan bijvoorbeeld ook medewerkers die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn.”

Op sociale media doen verhalen de ronde over weggegooide vaccins. Iemand spreekt zelfs van tientallen doses. Het RIVM zegt nadrukkelijk dat dit niet de bedoeling is. “Dat staat de richtlijn echt niet toe. Wij roepen artsen op om het gezond verstand te gebruiken en alles op te prikken.” Blijft er veel over dan moeten ze direct bellen, zodat de vaccins kunnen worden herverdeeld.