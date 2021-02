Langer wachten met tweede prik verbétert effectiviteit vaccin AstraZeneca

Om de bevolking sneller te beschermen tegen het coronavirus overwegen meerdere landen om de tweede prik van een vaccin uit te stellen. Het lijkt erop dat dat voor het vaccin van Oxford/AstraZeneca geen probleem is. Volgens het laatste onderzoek, dat in The Lancet verscheen, zou de effectiviteit zelfs verbeteren.

De eerste dosis beschermt vanaf drie weken tot drie maanden na de toediening voor 76 procent, schrijven de onderzoekers van Oxford op basis van de voorlopige resultaten. Na een interval van zes weken ligt de effectiviteit van de tweede prik op 54,9 procent. Dat percentage loopt op naar 82,4 procent als er twaalf weken zit tussen de eerste en tweede prik. Ook bleek dat de verspreiding van het virus na de eerste dosis al met 67 procent afnam.

Onderzoeksleider professor Andrew Pollard: “Deze nieuwe gegevens vormen een belangrijke verificatie van de tussentijdse gegevens die door meer dan 25 regelgevende instanties, waaronder het EMA, werden gebruikt om een vergunning voor het vaccin te verlenen. Bovendien ondersteunt het ook het beleid van de Joint Committee on Vaccination and Immunisation (de Britse tegenhanger van de Hoge Gezondheidsraad, red.) om twaalf weken tussen de eerste en de tweede prik te laten.”