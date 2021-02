Nieuwe besmettingen weer boven de 4000

De daling van het aantal nieuwe positieve gevallen van covid zet vandaag niet door; in tegendeel. Gisteren waren er 3500 nieuwe besmettingen, vandaag is dat gestegen naar 4060

Er liggen we iets minder patiënten in de ziekenhuizen.

Gisteren waarschuwden kabinet en RIVM al dat het aantal besmettingen weer zou kunnen gaan stijgen

4060 nieuw gemelde positieve testen

184 nieuwe ziekenhuisopnames

25 nieuwe IC-opnames

61 nieuwe overlijdens

* Het 7-daags gemiddelde van het aantal positieve testen is 3.949. Een week geleden was dat 4.926.

* Het 7-daags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames is 181. Een week geleden was dat 204.