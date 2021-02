Tientallen Britse kinderen belanden wekelijks in ziekenhuis door zeldzame post-covidziekte

Tot wel honderd kinderen per week belanden in het Verenigd Koninkrijk in het ziekenhuis met een zeldzame ziekte die weken na een coronabesmetting de kop op steekt. Niet zelden moeten ze worden opgenomen op de intensive care, zeggen Britse artsen in The Guardian.

De aandoening heet pediatrisch inflammatoir multi-systeem syndroom (PIMS) en gek genoeg is 75 procent van de zwaarst getroffen kinderen zwart, Aziatisch of van een etnische minderheid. Bijna vier van de vijf kinderen waren vooraf gezond.

De kinderen krijgen vaak huiduitslag, zware koorts, een gevaarlijk lage bloeddruk en buikklachten. In ernstige gevallen lijken de symptomen op toxische shock of sepsis. Sinds de pandemie begon, zijn waarschijnlijk twee kinderen overleden aan de aandoening.

De Britse ziekenhuizen schatten dat er gemiddeld tot honderd kinderen per week worden opgenomen met de ziekte. Ze zijn gemiddeld elf jaar oud, maar de leeftijd varieert van 8 tot 14 jaar. In twee derde van de gevallen gaat het om jongens. Bijna een kwart van de kinderen die op de ic belandt, ontwikkelt een hartaandoening.

Toch benadrukt Liz Whittaker, woordvoerder van het Royal College of Paediatrics and Child Health, dat ouders zich geen zorgen moeten maken. “Het blijft zeldzaam en wij denken niet dat ouders bang moeten zijn, aangezien de kans veel groter is dat hun kind nergens last van heeft. De aantallen zijn klein en mogen geen reden zijn om de scholen dicht te houden.”