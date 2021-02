Vrouw bevalt bij tandarts in Velp terwijl ze niet wist dat ze zwanger was

In Velp wist een tandarts ongetwijfeld niet wat hem overkwam: er kwam plots een vrouw binnen die aan het bevallen was. Zonder dat ze wist dat ze zwanger was, bracht ze een gezonde zoon ter wereld. Twee politieagenten begeleidden haar.

De vrouw liep op straat toen de weeën begonnen. Een voorbijganger haalde er daarop de twee agenten bij. Die belden een ambulance en zochten ondertussen naar een geschikte plek voor de bevalling. Het enige wat er in de buurt was, bleek een tandartspraktijk.

Daar werd de vrouw naar toe gebracht. De baby was al geboren voor de ambulance arriveerde, meldt Omroep Gelderland. Het jongetje heet Herman en woog maar 1450 gram. Daarom ligt hij nu nog in het ziekenhuis.