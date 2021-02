Hebben vrouwen echt koudere handen en voeten dan mannen?

Klaag jij altijd over koude handen, terwijl je partner nergens last van heeft? Dat is niet zo gek: het wordt algemeen aangenomen dat vrouwen eerder koude handen (en voeten) hebben dan mannen. Maar is dat ook zo?

Volgens Boris Kingma, thermofysioloog en onderzoeker bij TNO wel. Meerder onderzoeken tonen aan dat bij gelijke omstandigheden de handen en voeten van vrouwen kouder zijn, zegt hij tegen NU.nl. Het verschil is vooral groot als het koud is, maar niet zo koud dat het schadelijk is voor je lichaam. “Bij sommige temperaturen kunnen de handen en voeten van vrouwen gemiddeld zeker een aantal graden kouder zijn dan die van mannen.”

Kingma verklaart: “Vrouwen hebben gemiddeld meer vetmassa dan mannen en minder spiermassa. Spieren maken ook in rust meer warmte aan dan vet, waardoor mannen dus makkelijker warm blijven dan vrouwen. Mede hierdoor vernauwen in een koele omgeving de bloedvaten in de handen en voeten van vrouwen gemiddeld bij een hogere temperatuur. Dit is de oorzaak dat vrouwen ook gemiddeld al bij een hogere temperatuur koude handen hebben.”