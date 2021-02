Studie: ‘Koffie is goed voor je hart, mits er cafeïne in zit’

Minderen met koffie, sommige mensen denken daar goed aan te doen. Maar een nieuwe studie toont weer aan dat koffie de kans op hartfalen juist vermindert.

Het gaat op een grote review van dieetgegevens van drie grote studies, onder meer eentje die begon in 1948 en waarbij meer dan 5000 mensen en hun nageslacht ruim 70 jaar zijn gevolgd en een tienjarige studie naar de kans op hartziekten bij 65-plussers.

Wat bleek: het risico op hartfalen nam met 5 tot 12 procent af voor elk kopje koffie dat per dag meer werd geconsumeerd. Het risico daalde zelfs met wel 30 procent bij wie twee of meer koppen koffie per dag dronk. Gek genoeg, gold het verband niet voor koffie zonder cafeïne. Bovendien gaat het nadrukkelijk om zwarte filterkoffie. Een andere manier van koffiezetten of de toevoeging van melk en suiker doet het gezondheidsvoordeel deels teniet.

“Het verband tussen cafeïne en een lagere kans op hartfalen was verrassend. Koffie en cafeïne worden vaak als ongezond beschouwd en in verband gebracht met hoge bloeddruk. Het consistente verband tussen toenemende cafeïneconsumptie en de afnemende kans op hartziekten zet die veronderstelling op zijn kop,” zegt dr. David Kao van de universiteit van Colorado tegen CNN.

Al langer worden er allerlei gezondheidsvoordelen toegekend aan koffie. Zo is het onder meer goed voor hart en lever. Meestal wordt er dan wel een bovengrens aangehouden van vier koppen koffie per dag.