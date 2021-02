Nu de effecten van de sneeuwdagen zijn verdwenen uit de besmettingscijfers blijkt dat de daling verdwenen is. Het aantal blijft schommelen boven de 4000. Er is ook niet veel daling meer in patiënten in het ziekenhuis en op de IC

Positief getest: 4.229

Opgenomen: 182 Huidig: 1.325 (-45)

Opgenomen op IC: 32 Huidig: 538 (+4)

Overleden: 67