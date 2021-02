Britse variant mogelijk toch wél dodelijker, zeggen onderzoekers nu

Tot nu toe was de conclusie dat de Britse B.1.1.7.-variant weliswaar besmettelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus, maar toch zeker niet dodelijker. Daar komen wetenschappers nu op terug. Mogelijk is de kans op overlijden door deze mutatie wel aanzienlijk groter.

In een nieuw rapport van het Britse adviespanel Nervtag, dat het aantal coronadoden in het Verenigd Koninkrijk onderzocht staat dat de variant ‘geassocieerd wordt met een toegenomen risico op ziekenhuisopname en sterfte.’ Dat zou te maken hebben met de hogere virale lading, die de Britse variant veroorzaakt.

Er zijn wel enkele mitsen en maren: de variant sloeg in Engeland vaker toe in verpleeghuizen, in de onderzoeksperiode kampte het land toch al met een besmettingspiek en er was maar bij minder dan 10 procent van de gevallen te achterhalen om welke virusstam het ging.

Toch zijn de Britse autoriteiten erg bezorgd en waarschuwen ze extra voorzichtig te zijn.