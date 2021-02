Deze beroepen geven je de grootste kans op de Covid-dood

Uit een onderzoek van het aantal sterfgevallen in Californië ten gevolge van het coronavirus blijkt dat de kans om te sterven aan het coronavirus ook afhankelijk is van welk beroep u uitoefent. Er zijn uiteraard verschillen tussen Californië en Nederland, maar het geeft wel een idee.

Overzicht van de tien meest risicovolle beroepen in tijden van coronapandemie:

Koks: 60 procent meer sterfgevallen

Operatoren van verpakkings- en vulmachines: 59 procent meer sterfgevallen

Diverse werknemers in de landbouw: 55 procent meer sterfgevallen

Bakkers: 50 procent meer sterfgevallen

Bouwvakkers: 49 procent meer sterfgevallen

Andere productiemedewerkers: 46 procent meer sterfgevallen

Operators naaimachines: 44 procent meer sterfgevallen

Medewerkers distributiesector: 44 procent meer sterfgevallen

Onderhoudsmedewerkers: 40 procent meer sterfgevallen

Medewerkers klantendienst: 37 procent meer sterfgevallen

Opmerkelijk dat het vaak gaat om lager betaalde banen die in de VS – en ook in Nederland – meer dan gemiddeld worden uitgeoefend door minderheden. Daar kan dus ook bij meespelen dat mensen met lagere inkomens meestal slechter en krapper wonen.