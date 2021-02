Luchtvervuiling vergroot kans op hartaanvallen en beroertes

We staan er niet echt bij stil, maar de lucht die we inademen is lang niet altijd zo gezond. Voor het eerst is in België in de praktijk gemeten welke effecten fijnstof heeft op ons lichaam: hoge concentraties vergroten de kans op beroertes en hartaanvallen.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, gezondheidscentrum Sciensano en het Intermutualistisch Agentschap (IMA). “We zien dat er meer medicatie tegen klontervorming voorgeschreven wordt bij pieken van luchtverontreiniging. Ook het risico op chirurgische ingrepen in dat kader neemt dan toe”, vertelt hoogleraar milieu-epidemiologie Tim Nawrot.

Gemiddeld zit er in België 20 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht. De cijfers voor Nederland zijn vergelijkbaar. “Bij een toename van 10 microgram stijgt de kans op een operatie met 2,7 procent. Medicatie moet dan 1,2 procent meer toegediend worden”, aldus Nawrot.

“Dat lijken kleine percentages, maar de impact is wel significant. We zijn met onze berekening trouwens nog heel voorzichtig gebleven: op sommige smogdagen is er sprake van 60 à 70 microgram. Het weer heeft een sterke impact op de concentraties fijn stof, wat maakt dat de waardes van dag tot dag sterk kunnen variëren.”

Er zouden volgens de onderzoekers strengere regels moeten komen. “De Europese normen hieromtrent zijn te laks. Ze maken het gewoon gemakkelijk voor iedereen om ze te behalen, zelfs voor de oude Oost-Europese industrie. Het geeft een vals gevoel van veiligheid.”