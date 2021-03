We wandelen ons de coronacrisis door, maar hoeveel calorieën verbrand je ermee?

De parken zijn in de weekenden steevast vol, net als de parkeerplaatsen bij natuurgebieden. Zelfs tijdens het rondje met de hond is het druk. Wandelen was nog nooit zo populair als tijdens de coronacrisis. Maar verbrand je er eigenlijk ook nog wat calorieën mee?

Jazeker, best veel ook nog, als je bedenkt hoe lang je het vol kunt houden. Een uur of zelfs twee uur per dag wandelen is immers een stuk aangenamer dan een uur hardlopen.

Hoeveel calorieën je kwijtraakt, hangt af van je gewicht, de duur en het tempo van je wandeling.

Wie 60 kilo weegt en 5 km in een uur wandelt, verbrandt 240 kilocalorieën. Wandel je 6 km per uur, dan verbrand je 300 kcal.

Wie 65 kilo weegt en 5 km in een uur wandelt, verbrandt 260 kilocalorieën. Wandel je 6 km per uur, dan verbrand je 325 kcal.

Wie 70 kilo weegt en 5 km in een uur wandelt, verbrandt 280 kilocalorieën. Wandel je 6 km per uur, dan verbrand je 350 kcal.

Wie 80 kilo weegt en 5 km in een uur wandelt, verbrandt 320 kilocalorieën. Wandel je 6 km per uur, dan verbrand je 400 kcal.

Wie 90 kilo weegt en 5 km in een uur wandelt, verbrandt 360 kilocalorieën. Wandel je 6 km per uur, dan verbrand je 450 kcal.

Ter vergelijking: met een uur hardlopen (10km/u) verbrandt iemand die 70 kilo weegt 700 calorieën. Een uur fietsen met 20 km/u levert een verbranding op van 560 kcal.