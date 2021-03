Door corona heeft Joris (59) nieuwe longen nodig, maar hij is te oud voor transplantatie: “Niet eerlijk”

Joris Deconinck (59) uit het Vlaamse Anzegem raakte in december besmet met het coronavirus. Sinds 20 december ligt hij in coma. Joris kan pas wakker worden als hij nieuwe longen krijgt, maar daar is hij als coronapatiënt te oud voor, schrijft Het Laatste Nieuws.

Vlak na zijn besmetting had Joris enkel milde klachten. Er leek weinig aan de hand. Tot zijn toestand plots ernstig verslechterde. Het zuurstofgehalte in zijn bloed dook naar beneden en hij moest aan de beademing. De kerngezonde man zonder overgewicht wist het virus te verslaan, maar ligt nog altijd in coma.

“Zijn longen zijn te zwaar aangetast, enerzijds door corona, anderzijds door de langdurige beademing. Met deze longen kan hij niet meer wakker worden…”, vertelt zijn dochter Florence.

Voor een longtransplantatie komt haar vader echter niet in aanmerking. “Hij is 59. Normaal kom je tot je 65ste in aanmerking voor nieuwe longen, maar blijkbaar ligt die grens voor covidpatiënten op 50 jaar. En dus is het over en uit voor papa.”

Zijn familie is daar boos over. “Tot voor corona was dit een hele vitale, gezonde mens. [..] En alle andere organen doen het prima. Enkel zijn longen willen niet meer mee. Dit is niet eerlijk…”