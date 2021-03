Coronavirus besmet niet altijd hele huishouden: dit is waarom

Je zou denken dat als het coronavirus eenmaal in je huis is alle inwoners besmet raken. Toch is dat niet zo. Regelmatig worden een of meerdere gezinsleden of huisgenoten overgeslagen. Hoe kan dat? RTL Nieuws noemt in een video vier verklaringen:

Afstand houden

Zodra een huisgenoot klachten krijgt of positief test, houd je veel afstand en zet je een mondkapje op. Daarmee daalt de kans dat je besmet raakt aanzienlijk. Volgens immunoloog Huub Savelkoul is de kans 53 procent dat je het coronavirus oploopt als iemand in je huis het heeft. Als je vooral de eerste vijf dagen na besmetting afstand houdt, loop je aanmerkelijk minder risico. Virusdruk

Niet iedereen raakt in dezelfde mate geïnfecteerd. De een krijgt meer virusdeeltjes in zijn lichaam dan de ander. Dat heeft invloed op hoe ziek je bent, maar ook op de mate waarin je het virus verspreidt. Heeft je huisgenoot maar heel weinig virusdeeltjes opgelopen, dan raak je veel minder snel besmet. Genen

Volgens wetenschappers kunnen bepaalde genen het coronavirus tegenhouden. “Je kunt best heel gevoelig zijn voor griep, maar heel resistent tegen het coronavirus,” aldus Savelkoul. Het virus komt dan wel je lichaam binnen, maar jouw specifieke immuunsysteem maakt het in no time kapot. Wie toevallig zulke genen heeft, wordt dan niet ziek. Welke genen precies een rol spelen, is nog niet bekend. Coronatest

De uitslag van een coronatest kan vals negatief zijn. Dat kan komen doordat je maar zo weinig virusdeeltjes bij je draagt, dat de test het virus niet oppikt. Je bent dan dus eigenlijk wel besmet geweest, maar hebt er niets van gemerkt.