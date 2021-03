Zijn pure chocolade paaseitjes echt beter dan de melkvariant?

Het is weer paaseitjestijd. Zo’n schaaltje op tafel is vaak verrassend snel leeg. Kun je dan beter pure eitjes nemen voor je gezondheid? Mwah, je kunt vooral beter niet te veel eitjes eten.

“Chocola bestaat uit cacaopoeder en cacaovet”, zegt Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het AD. “Daar wordt suiker aan toegevoegd. Om melkchocolade te maken, wordt melkpoeder toegevoegd.”

Witte chocolade bevat geen cacaopoeder, melkchocolade ongeveer 30 procent en puur ongeveer 50 procent, extra puur gaat richting de 70 procent of meer. De gezonde flavonolen die in cacaopoeder zitten krijg je dus iets meer binnen bij de pure variant, maar die stofjes zitten ook in bijvoorbeeld thee, bessen en fruitschillen.

Chocolade bevat eigenlijk vooral veel vet en suiker en dus calorieën. Daarvan zitten er iets meer in melkchocolade dan in puur, maar het verschil is klein. Je kunt dus beter de eitjes eten die je het lekkerst vindt en dan niet het hele schaaltje.