De ultieme kloof: steeds groter verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden

Europeanen worden steeds ouder. Maar de verschillen zijn groot en worden groter: in Nederland worden laagopgeleide 65-jarigen gemiddeld ruim 4,5 jaar minder oud dan hoogopgeleide.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de periode 2015-2018 hoogopgeleide 65-jarige mannen vijf jaar ouder werden dan hun lager opgeleide leeftijdsgenoten. Voor vrouwen was het verschil ruim vier jaar. In de periode 2011-2014 bedroegen deze verschillen nog respectievelijk vier en drie jaar.

Hoogopgeleide ouderen worden steeds ouder, terwijl de levensverwachting van laagopgeleiden gelijk blijft. Volgens het CBS is dit vooral te wijten aan ongezond gedrag: laagopgeleiden hebben gemiddeld vaker overgewicht, roken meer en bewegen minder.

Opvallend: het aantal gezonde levensjaren is niet toegenomen. Laagopgeleide vrouwen leven na hun 65ste gemiddeld nog elf jaar in goede gezondheid, hoogopgeleiden zeventien jaar. Bij mannen is dat tien versus bijna zestien jaar.

Een jongen die in 2018 is geboren wordt gemiddeld 80,2 jaar, een meisje 83,3 jaar. Mannen zijn in de afgelopen vijftig jaar negen jaar ouder geworden, vrouwen zeven jaar. Nederlandse mannen worden twee jaar ouder dan het EU-gemiddelde, maar vrouwen blijven steken op 0,1 jaar ónder het gemiddelde van alle vrouwen in de Europese Unie.

De levensverwachting gaat minder snel omhoog dan het CBS dacht. Mannen die rond 2040 ongeveer 60 jaar zijn, leven dan nog gemiddeld 26 jaar. Dat is vier maanden korter dan het CBS zes jaar geleden voorspelde, maar wel twee jaar langer dan de zestiger van nu.