Ook IJsland schort het gebruik op van het AstraZeneca-vaccin vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. De autoriteiten stoppen met inenten tot duidelijk is dat er geen verband is tussen het coronavaccin en bloedstollingen, berichten lokale media. Denemarken maakte eerder op de dag al bekend om die reden voorlopig te stoppen met het gebruik van het coronavaccin.