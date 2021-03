Waarom het AstraZeneca-vaccin wél veilig is: “Anders hadden we het al wel gemerkt”

Onder meer Denemarken en IJsland hebben het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort vanwege meldingen van stollingsproblemen bij gevaccineerden. “Als er een verband was, hadden we dat al wel opgemerkt.”

Dat zegt de Belgische epidemioloog Pierre Van Damme (UA) bij het Vlaamse nieuwsprogramma Terzake. “Inmiddels zijn vijf miljoen AstraZeneca-vaccins gezet. Op basis van rapporten in verschillende Europese landen zijn tot tien maart in totaal zo’n dertig gevallen van die bloedstollingsstoornissen vastgesteld. In zo’n tijdsperiode hadden we meer verwacht. We zitten onder dat cijfer. Het is niet onmiddellijk een signaal om alles stil te leggen.”

De Britse cijfers zijn niet eens meegerekend. “In het Verenigd Koninkrijk zijn al elf miljoen AstraZeneca-vaccins gezet. Zij hebben dus de meeste ervaring. De Britse autoriteiten zien geen verhoging in het aantal bloedstollingsstoornissen. Ook zij hebben dit vergeleken met het cijfer op zo’n aantal over eenzelfde periode dat je normaal zou verwachten. Dit zou dan veel hoger moeten liggen.”

“Of er een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedklonters moet onderzocht worden, maar als dit het geval was, dan hadden we het allicht al opgemerkt. Dan zou het aantal rapportages hoger dan dertig zijn.”