Hugo de Jonge: “Geen zorgen voor mensen die al zijn ingeënt met AstraZeneca”

In navolging van onder meer Denemarken en Noorwegen heeft ook Nederland de vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca voor in ieder geval twee weken stilgelegd. Volgens coronaminister Hugo de Jonge hoeven mensen die al ingeënt zijn met het middel zich geen zorgen te maken.

Waarom de vaccinatie dan toch wordt stopgezet? “Tot afgelopen donderdag ging het over reguliere gevallen van trombose. Dat komt bij veel mensen voor en was dus op zichzelf geen reden om op de pauzeknop te drukken,” legt De Jongen bij RTL Nieuws uit. “Nu gaat het om een hele zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Dat zeldzame ziektebeeld zou zijn opgetreden na vaccinatie. Er is nog geen oorzakelijk verband aangetoond, maar het is reden genoeg om nu even op de pauzeknop te drukken en dat eerst even te onderzoeken en laten we hopen dat we daarna weer heel snel verder kunnen gaan.”

Mensen die al zijn ingeënt met het middel van AstraZeneca hoeven zich volgens De Jonge geen zorgen te maken. “Tot donderdag was er in Nederland één geval van reguliere trombose bekend en dat is niet waar het hier over gaat. Het komt bij deze zes gemelde gevallen (in Noorwegen en Denemarken, red.) juist voor bij mensen onder de 50.” Dat zou de reden zijn dat het inenten met het AstraZeneca-vaccin is stilgelegd. Ondertussen gaan de vaccinaties met de andere vaccins gewoon door.