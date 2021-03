‘Alarmerende’ studie: Helft ouderen kan tweede keer corona krijgen

Je denkt redelijk veilig te zijn als je eenmaal besmet bent geweest met het coronavirus, maar vooral ouderen moeten uitkijken. Het schijnt dat na een half jaar de helft van de 65-plussers al weer opnieuw besmet kan raken.

Voor wie jonger is dan 65 is de kans op een nieuwe besmetting een op vijf. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 11.000 Denen, die positief testten tijdens de eerste golf. 72 van hen raakten opnieuw besmet in de tweede golf. Dat lijkt weinig, maar is ‘relatief alarmerend’ stellen de onderzoekers in het gerenommeerde vakblad The Lancet. “Het betekent in elk geval dat vooral ouderen die eenmaal corona hebben gehad, nog steeds op moeten passen”, aldus de wetenschappers van het Deense laboratorium Statens Serum Institut.

Vermoedelijk is de tweede besmetting wel minder ernstig. Bovendien is 80 procent nog altijd wél immuun, een half jaar na de infectie met het virus. Bij 65-plussers is dat percentage dus fors lager, namelijk 53 procent. Ook twee Britse hoogleraren die reageren op de studie noemen dat ‘zorgwekkende cijfers’. Vaccins spelen volgens hen daarom een nog belangrijkere rol: ze beschermen beter dan een eerdere besmetting.