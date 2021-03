Derde golf: 7425 mensen positief getest

Het was al dagen zichtbaar, maar is nu een feit: er is een structurele stijging van het aantal besmettingen en – erger nog – daardoor komen ook meer mensen in het ziekenhuis en op de IC.

Positief getest: 7.425

Opgenomen: 237

Opgenomen op IC: 46

Overleden: 46

Het 7-daags gemiddelde van het aantal positieve testen is 6.024. Een week geleden was dat 4.944.

Het 7-daags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames is 208. Een week geleden was dat 186.

Er liggen op dit moment 2.041 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 579 op de IC.