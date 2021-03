Nederland bungelt nog steeds onderaan vaccinatieranglijst: zo doet de rest van de EU het

Nederland begon laat met vaccineren, maar dat zouden we inhalen. De vraag is wanneer? Op dit moment zijn er nog steeds weinig EU-landen die slechter presteren. Alleen in Bulgarije en Letland gaat het nog trager, schrijft de Volkskrant op basis van het aantal inentingen van afgelopen week.

In omringende landen is het prikken met het AstraZeneca-vaccin vrijdag weer hervat. In Nederland gebeurt dat pas komende week. Kijk je in Our World in Data naar het totaal aantal toegediende prikken dan zie je dat ons land behalve Bulgarije en Letland ook Kroatië achter zich laat. We prikken beduidend langzamer dan België, Frankrijk en Zweden, maar ook in die landen schiet het niet echt op.

In totaal zijn in Nederland 11 eerste of tweede prikken uitgedeeld per 100 inwoners. In bovengenoemde landen ligt dat percentage tussen de 12,3 en 12,8. Let wel: hier zitten ook mensen bij die al een tweede prik hebben gehad. Het gaat dus niet om het totale percentage ingeënte mensen.

Binnen de EU staat Malta bovenaan met ruim 33 prikken per 100 inwoners. Maar in het Verenigd Koninkrijk gaat het nog veel sneller en zijn er inmiddels 44,6 prikken per 100 inwoners uitgedeeld. Daar is ook een forse daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames merkbaar.