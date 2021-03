‘Zomeruur is een ramp voor onze hersenen’

“Het is een ramp. Het brengt ons in een toestand van constante jetlag, die veel problemen voor de gezondheid veroorzaakt.” Neurologe Inge Declercq is fel tegen het rommelen met de klok, zegt zij in het Nieuwsblad. “Velen onder ons zijn al maanden verward, ook omdat ze door Corona in een ander ritme zitten, en daar komt nu nog een verstorende factor bij.

Door het zomeruur missen we één uur broodnodige slaap en zal het ’s ochtends weer donkerder zijn, terwijl we er zoveel deugd van hebben om ’s morgens het licht in onze ogen te laten binnen­dringen. Het zomeruur verwijdert ons twee uur van de zonnetijd, hoewel we ernaar moeten streven om onze biologische klok, onze sociale tijdsindeling die bepaald wordt door de maatschappij, en de zonnetijd zo goed mogelijk te laten samenvallen.”

Zelf maakt ze er het beste van. “Ik sta elke ochtend tien minuten voor een geopend raam licht te drinken. Via mijn ogen dringt dat licht binnen tot diep in mijn hersenen, waar het een startschot is voor de interne huishouding. Ik begin cortisol te produceren, een stresshormoon dat een energieboost veroorzaakt. Het licht stuurt een positief signaal naar mijn gemoedscentra in de hersenen. Overdag veel daglicht zien leidt tot een gezonde slaap. Mijn brein programmeert meteen ook het normale slaapmoment in, om ’s avonds op tijd de productie van het slaaphormoon melatonine in te zetten. Dat het dan op tijd donker wordt, versterkt dat proces. Wel, als ik opsta in het donker en ’s avonds in het felle licht van een computerscherm zit te kijken, raakt dat alles nogal ontregeld. Dat veroorzaakt een zwaar verstoord slaap-waakproces.”