‘Zwolse gynaecoloog gebruikte eigen zaad voor bevruchting in plaats van dat van beoogde vader’

De Zwolse gynaecoloog, Jan Wildschut, die 34 kinderen verwekte met zijn eigen zaad in plaats van donorzaad, gebruikte zijn sperma ook om vrouwen te bevruchten die eigenlijk van hun eigen partner zwanger wilden worden. Dat schrijft De Stentor.

Bij zeker drie stellen werd het zaad van de man keurig verwerkt, maar ondertussen gebruikte de gynaecoloog zijn eigen zaadcellen of die van een donor. ‘Volstrekt onacceptabel’, aldus het Isala Ziekenhuis in Zwolle. “Wildschut heeft de potjes mogelijk bewust verwisseld”, zegt klinisch embryoloog Max Curfs tegen De Stentor.

In elk geval drie kinderen hebben dus een andere biologische vader dan gedacht, namelijk Wildschut zelf of een donor. “Dna-onderzoek toonde aan dat hun kinderen matchten aan het dna-profiel van gynaecoloog Wildschut of een andere donor”, staat in een verklaring.

Wildschut hield zich tussen 1981 en 1993 bezig met de toen zo genoemde ‘kunstmatige inseminatie donorsperma’. Vorig jaar werd bekend dat hij daarvoor regelmatig zijn eigen sperma gebruikte in plaats van dat van donoren.