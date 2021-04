Marion Koopmans legt uit hoe klein de kans is op trombose na AstraZeneca-vaccin

Vertrouw je op de instituten die er verstand van hebben, of niet? De Nederlandse regering (en de Duitse) kennelijk niet, want hoewel het Europees Medicijnagentschap (EMA) meermaals heeft bevestigd dat het AstraZeneca-vaccin veilig is, zijn de prikken voor mensen onder de 60 jaar opnieuw gestopt. Onnodig volgens Marion Koopmans.

De viroloog legt ons nog één keer uit hoe het ook al weer zit met kansberekening. Op Twitter schrijft ze: “OK, ff opgezocht: kans op trombose na AZ-vaccinatie zit tussen kans op overlijden door een aanval door een hond en kans op overlijden door bliksem in.” Daarna publiceert ze een grafiek van de EMA waaruit blijkt dat de kans op ernstige trombose na inenting 0,02 procent is, wat volgens het medicijnagentschap minder is dan verwacht.

