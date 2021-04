In België is er een reservelijst voor prikken, Nederland overlegt nog

Als er in België een dosis over is of mensen zijn niet komen opdagen voor hun vaccinatie, kunnen prikkers vanaf vandaag Belgen oproepen die op een reservelijst staan. In Nederland zijn we nog niet zover.

Het systeem is simpel: wie wil kan zich aanmelden op een website. Is er een dosis vrijgekomen, dan wordt de eerste op de lijst enkele uren van te voren benaderd. Die moet binnen een half uur bevestigen. Gebeurt dat niet, dan is de volgende aan de beurt.

De Belgen redeneren dat naar mate het vaccinatieproces volgt, er steeds meer gaten zullen vallen in de schema's, vanwege bijvoorbeeld vaccinweigeraars. Die kunnen zo worden opgevuld.

In Nederland houden GGD's zelf geen reservelijst bij, ook is er geen landelijk systeem. Medewerkers van teststraten krijgen nu vaak zelf de doses die overblijven, maar ze zijn zo langzamerhand allemaal aan de beurt geweest. Bovendien zijn er mensen die een prik harder nodig hebben.

Maar zoals al vaker is gebleken, geldt ook hiervoor: de GGD mag niets zonder toestemming van het ministerie of het RIVM en is 'in overleg'. Het zal dus nog wel even duren.