Dagelijks smeken tientallen zieken om een vaccinatie. Krijgen ze niet

Sommige mensen hebben niet lang meer te leven. Ze smeken om een vaccinatie, zodat ze de laatste maanden van hun leven in relatieve vrijheid kunnen doorbrengen. Maar ze worden allemaal weggestuurd, schrijft Trouw.

Dagelijks bellen tientallen mensen in 'een schrijnende situatie' naar de GGD voor een prik. Ook melden ze zich op priklocaties in de hoop aanspraak te kunnen maken op de vaccins die overblijven, maar die zijn voor de medewerkers zelf.

"Mensen smeken of ze gevaccineerd kunnen worden. Vaak zijn het verhalen die door merg en been gaan”, zegt Jacqueline Toonen, woordvoerder van GGD GHOR tegen de krant. “Bijvoorbeeld van mensen die niet lang meer te leven hebben, en de tijd die ze nog hebben graag nog een beetje in de buitenwereld willen komen. We begrijpen hun vraag, en die raakt ons. Maar wij bepalen niet de vaccinatiestrategie. Dat zijn heel lastige gesprekken.”

Sommige mensen met een aandoening, zoals obesitas of leukemie, krijgen al wel een prik. Meest schrijnend is de situatie voor mensen met andere vormen van kanker dan leukemie. Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is nog onduidelijk of ze wel in een risicogroep vallen, die prioriteit krijgt. Voorlopig is dat niet zo.