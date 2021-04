Ziekenhuizen stellen weer kankeroperaties uit vanwege overvolle ic’s

Opnieuw stellen ziekenhuizen hart- en kankeroperaties uit vanwege het groot aantal coronapatiënten op de intensive cares. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Er liggen nu 800 coronapatiënten op de ic's, het hoogste aantal sinds de eerste golf. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg wil het aantal bedden verhogen van 1450 naar 1550 om ook plaats te houden voor de honderden andere patiënten op de intensive care.

Tot nu toe werden er enkel niet acute operaties uitgesteld, zoals knie- en heupingrepen. "Maar van operaties die je eigenlijk niet langer dan zes weken kunt uitstellen, zoals openhartoperaties of sommige kankerbehandelingen, hadden we gezegd: die willen we niet afschalen", zegt ic-baas Diederik Gommers tegen de krant. "We zitten nu op het punt dat we dat niet meer kunnen waarmaken."

Voornamelijk vanwege een gebrek aan personeel. "Er zijn verpleegkundigen die sinds de zomervakantie nog maar een paar dagen vrij zijn geweest. Of die de afgelopen weken extreem veel nachtdiensten draaiden", aldus Peter de Jager, ic-hoofd van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, een van de ziekenhuizen, naast het Nijmeegse Radboudumc en het UMC Amsterdam die nu ook noodzakelijke zorg afschaalt.

Gommers: "Mensen moeten niet het idee krijgen dat het nu allemaal goed gaat. Binnen de muren van de ziekenhuizen hebben we het nog nooit zo zwaar gehad."