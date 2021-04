Er liggen 1,4 miljoen dosis vaccin in Oss te wachten

Sinds december heeft Nederland genoeg coronavaccins geleverd gekregen om zo’n 4,6 miljoen prikken te zetten. Maar zover is het nog lang niet: tot zondag werden er ruim 3,2 miljoen inentingen toegediend. Een verschil van ruim 1,4 miljoen vaccinaties.

Een deel is nog niet gebruikt omdat de procedures en kwaliteitscontrole nog bezig te zijn. Maar een groot deel ligt er omdat het vaccinatiebeleid hapert, schrijft het AD. Bij herhaling haalt Nederland het voorgenomen aantal vaccinaties niet. Afgelopen week werden er in plaats van de geplande 625.000 prikken slechts zo’n 365.000 gezet.

De bijna honderd priklocaties van de GGD hebben inmiddels capaciteit in overvloed. ,,We kunnen deze week ruim één miljoen prikken zetten’’, zegt een woordvoerder. ,,Als we de vaccins zouden hebben.’’