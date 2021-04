De cijfers op een rij: Je overlijdt veel eerder aan het virus dan aan het vaccin. Ook als je 25 bent

Overheden en farmaceuten vallen te prijzen vanwege hun voorzichtigheid wat de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca betreft, want wie naar de cijfers kijkt, kan niet anders dan concluderen dat de kans op een ernstige bijwerking écht heel klein is. Wie dat niet aandurft, zou ook niet meer aan het verkeer moeten deelnemen.

BBC News zette de cijfers op een rij op basis van de beschikbare gegevens. Ze namen een groep van 10 miljoen gevaccineerden als uitgangspunt. Van hen zouden er normaal gesproken 40 last krijgen van trombose na inenting, tien overlijden statistisch gezien aan de gevolgen van de bloedklonteringen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een op een miljoen dus. De kans om te overlijden bij een verkeersongeluk in een jaar? 38 op een miljoen als je 25 bent.

In onderstaande tabel zijn de kansen op een rij gezet en uitgesplitst naar 25- en 55-jarigen. Daarin is onder meer te zien dat de kans dat je als 25-jarige overlijdt aan het coronavirus nog altijd ruim twee keer zo groot is als dat je ernstige bijwerkingen krijgt van een vaccin. Een no brainer dus.