Wereldwijd rond de 10 miljoen Covid-19-doden

Tussen de 7 en 13 miljoen mensen gingen tot nu toe dood aan de pandemie. Er zijn veel meer doden door COVID-19 dan in de officiële statistieken terecht komen. Dat is in Europa zijn, maar zeker in Azië en Afrika.

De Economist keek naar de statistieken van het aantal sterfgevallen per land en vergeleek de cijfers met die van andere jaren. Het verschil is de 'oversterfte'.

Onderstaande grafiek laat de sterfte per werelddeel zien, sinds het begin van de pandemie. Opvallend: er sterven nu meer mensen dan ooit, maar omdat het in Europa en de VS beter gaat denken we dat de pandemie bijna voorbij is.